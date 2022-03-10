8 ночей без сна: как работает полиция во время войны

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовано видео с историей Евгения Жукова, легендарного десантника 79-й аэромобильной бригады, начальника патрульной полиции и участника войны на востоке Украины.

С войной Евгений столкнулся не в первый раз. В 2014-2015 годах он участвовал в многочисленных штурмах украинских городов, а также, руководя подразделением, Женя выполнял различные задачи на востоке Украины. В частности, созданное под личным руководством Евгения Жукова подразделение в 2014 году удерживало аэропорт "Донецк".

"В настоящее время все украинцы – это единая система обороны Украины", – говорит Евгений.

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С момента начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Женя занимается организацией логистики добровольческих групп, оборонными процессами и поддержанием морального настроения военных и гражданского населения. Мужчина осуществляет координацию личного состава добровольческих подгрупп полицейских, которые из разных уголков Украины приехали защищать Киев.

"Я пытался все 7 лет доказывать, что полицейские, а особенно патрульные полицейские, те молодые люди, которые пришли служить народу Украины, они не враг, они – друзья"

Во время войны полицейские продолжают работать в усиленном режиме: обеспечивают деятельность блокпостов, проводят эвакуацию населения, проверяют документы и транспортные средства, проводят поиск и расследовательную работу с диверсантами, а также противодействуют мародерству.

"Когда в Украине началась полномасштабная война, полицейские делают свою работу по всем направлениям: кто сжигает танки, кто воюет, кто помогает гражданским, кто кормит их, кто эвакуирует людей… Поэтому мы показали настоящее свое лицо", – отмечает Евгений.

Как отмечает пресс-служба национальной полиции Украины, с начала полномасштабного российского вторжения, во время выполнения служебных задач погибли 22 полицейских, 88 получили тяжелые ранения, а семеро пропали без вести.

Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

В настоящее время проект Ukrainian Witness существует на следующих платформах:

YouTube, Facebook, Instagram, Telegram для украинцев, Telegram для россиян

Волонтеры фонда "Вернись живым" тесно сотрудничают с украинскими бойцами и получают от них эксклюзивные фото- и видео материалы. Поэтому Ukrainian Witness будет публиковать этот контент с комментариями на английском языке, чтобы больше людей за границей понимали, что происходит в Украине.

Если вы стали украинским свидетелем и у вас есть видеоматериалы с места событий: разрушенная инфраструктура, результаты обстрелов, подбитая вражеская техника, проукраинские митинги – присылайте, пожалуйста, на почту [email protected]