8-летняя девочка из Ирландии собрала все свои деньги и попросила передать их Украине. Фото

8-летняя девочка по имени Айрис из Ирландии собрала все свои деньги и попросила передать их Украине. Таким образом она захотела помочь государству, на которое напала Россия.

Письмо Украине от Айрис опубликовали на Instagram-странице withukraine в пятницу, 11 марта. Девочка отметила, что ей очень жаль, что в стране началась война и добавила, что она не из России.

"Дорогая Украина. Меня зовут Айрис. Мне очень жаль, что в Украине война. Я не из России. Я надеюсь, что все вы живы. Деньги, которые я дала, это все, что у меня было. С любовью Ирис. Надеюсь, скоро все наладится", – написала она.

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Напомним, неизвестный благотворитель пожертвовал в криптовалютный фонд Украины невзаимозаменяемый токен из "элитной" NFT-коллекции CryptoPunk. Через несколько дней после этого его стоимость выросла до $231 тыс. – все деньги пойдут на поддержку Вооруженных сил страны в противостоянии нападению России.

А японский миллиардер Хироси Микитани пожертвовал Украине 8,7 млн долларов. Ему принадлежит популярный мессенджер Rakuten Viber.

Популярная британская писательница Джоан Роулинг обратилась к поклонникам с просьбой жертвовать деньги на помощь украинским детям, которым пришлось стать свидетелями жестоких действий оккупантов. Позже она сообщила, что к уже собранным пожертвованиям добавит собственные средства и тогда общая сумма составит 1,3 млн долларов.

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