67-летняя тяжелораненая жительница Сумщины получила помощь в лечении от Фонда Рината Ахметова

В сентябре прошлого года Татьяна Ивановна попала под обстрел в родной Середине-Буде Сумской области. Женщина занималась хозяйственными работами на огороде, когда россияне начали плести по городу. Она получила тяжелые травмы и ранения. Удар был такой силы, что Татьяне даже выбило зубы... 67-летняя женщина до сих пор страдает от боли и нуждается в постоянном лечении. Фонд Рината Ахметова помог пострадавшей в лечении.

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Татьяна Ивановна хорошо помнит этот страшный день. После обстрела она доползла в свой дом, ведь не могла встать на тяжело поврежденную ногу. Первую помощь ей оказал участковый полицейский и увез Татьяну навстречу "скорой". Оказавшись в руках медиков, женщина потеряла сознание.

В больнице ее прооперировали, наложили гипс. В медучреждениях Татьяне Ивановне пришлось провести полтора месяца. Потом за женщиной ухаживали соседи. Прошло время, раны зажили, однако боли остаются, как и проблемы с движением. Женщина постоянно принимает обезболивающие, использует лечебные мази. Благодаря помощи от Фонда Татьяна имеет возможность продолжать лечение.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).