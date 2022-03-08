61-летний шотландец приехал добровольцем защищать Украину от российских оккупантов. Видео

Помогать украинской армии бороться с путинскими "освободителями" в Киев приехал 61-летний гражданин Шотландии по имени Роб. Он выразил слова поддержки нашему государству и отметил, что сделает все возможное для помощи Украине.

Шотландец записал соответствующее обращение вместе с украинскими военными. Видео опубликовал на своем канале в Telegram народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Роб отметил, что приехал из Эдинбурга для помощи в борьбе против российских оккупантов.

"Меня зовут Роб, я 61-летний мужчина из Шотландии. Я приехал из Эдинбурга в Киев, чтобы помочь в борьбе против россиян. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить россиян от захвата этой страны. Да здравствует Украина! Слава Украине!" – сказал он.

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"Наши друзья-военные приезжают со всего мира, чтобы вместе дать отпор врагу. Победим!" – написал Гончаренко.

Напомним, что первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины уже находятся на позициях в окрестностях Киева. Они вместе с украинскими защитниками защищают нашу столицу от оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские миротворцы будут отозваны со всех миссий в мире. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

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