30-градусная жара, но с грозами: синоптики дали прогноз погоды для Украины на выходные. Карта

В выходные, 17-18 июня, в Украине ожидается преимущественно жаркая погода, но иногда с дождями и грозами. На востоке и частично юге возможны кратковременные осадки, а на западе – ливни.

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Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с. Об этом свидетельствует прогноз от Украинского гидрометцентра (чтобы просмотреть карты, доскролльте новость до конца).

По данным синоптиков, в субботу средняя ночная температура будет держаться на уровне +16… +18 °С, а днем +27… +29 °С. На небе – переменная облачность.

В западных областях из-за грозовых дождей будет немного свежее – в пределах +19… +22 °С. В то время как в Кропивницком солнце припечет до +30 °С.

Осадки 17 июня также прогнозируют на Житомирщине, Винниччине, Николаевщине, Херсонщине и в Крыму, а еще на Запорожье, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине, Харьковщине.

Ветер в зависимости от регионов будет северо-западного, восточного и северо-восточного направлений, 5-10 м/с.

В воскресенье погода фактически будет такой же – жаркой и с дождями. Та же ночная и дневная средняя температура, только на западе ночью столбики термометров могут опуститься до +12 °С, а в дневные часы подскочат не выше +24 °С. В то время как 30-градусная жара возможна не только на Кировоградщине, но и в соседней Черкасской области.

Осадки все так же не коснутся Киевщины, Черкасщины, Кировоградщины, Черниговщины, Сумщины и Полтавщины. Не будет дождить 18 июня на Харьковщине и Днепропетровщине. А в остальных регионах на карте Укргидрометцентра указано о дождях с грозами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня Украину накрыли грозовые дозы с сильными порывами ветра. Осадки были кратковременными, однако непогода оставила без света десятки населенных пунктов на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Житомирщине и Львовщине.

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