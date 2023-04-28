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Татьяна Николаенко
Татьяна Николаенко

Блог | 23 ракеты по Украине: следующая зима будет хуже этой

23 ракеты по Украине: следующая зима будет хуже этой

23 крилаті ракети. 11 з них збили над Києвом. Загиблі в Умані, загибла жінка і мала дитина в Дніпрі. Ще одна жінка в крові зняла відео своєї розбитої квартири. ВОна плаче і питає, як це може бути. 

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Ми часто думаємо, що це буде не з нами. Я теж так думаю (особливо, коли дивлюсь на вікно в спальні і розумію, що якщо його виб‘є, то я просто буду тисячею порізів, але нічого з цим не роблю). 

Мені здається, що наступна зима буде ще гірша за цю. Що браві розрахунки на контрнаступ і дурнуваті інтерв‘ю, де в Буданова питають про війну у футбольній термінології 70 хвилини матчу, грають з нами дуже поганий жарт. Так, я знаю про психологічні захисти, але колись Юнг написав, що легше повертати до реальності депресивного пацієнта, ніж шизофренічного. 

Тому краще бути депресивним і параноїдним ніж в ефемерних очікуваннях.

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