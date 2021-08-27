22 сентября в Национальной оперетте покажут комедию 'Премьера. Бродвейская история'

22 сентября на "Сцене 77" Национальной оперетты Украины - под крышей Театра - состоится мелодраматическая комедия на 1 действие "Премьера. Бродвейская история ".

Спектакль поставлен по пьесе Джона Кромвелла "Премьера". В центре сюжета - реальная история жизни известной "звезды" Бродвея 30-40-х годов прошлого века - Лоретты Тейлор. Актриса была любимицей ведущего американского драматурга Тенесси Уильямса. Она сыграла во всех его ранних пьесах, особенно покорив драматурга в роли Аманды в "Стеклянном зверинце".

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В произведении Джона Кромвелла героиню зовут Фанни Эллис. Ее судьба очень похожа на судьбы многих американских "звезд". В зените славы она начала чрезмерно употреблять алкоголь и погубила свою карьеру. Личная жизнь добавила "шрамов на душе". Единственная поддержка Фанни Эллис – Хекке, служанка, костюмер и многолетняя подруга Фанни. После почти десятилетней паузы всеми забытую актрису ради сенсации пригласили в один из театров офф-Бродвея сыграть одну из ее самых успешных ролей молодости - Ирину Аркадину в спектакле "Чайка".

Возвращение Фанни Эллис на сцену после большого перерыва широко освещалось в прессе. Впрочем американские продюсеры считали, что для настоящей сенсации необходим скандал, а для этого все средства хороши: сплетни, шантаж та ін. За пол часа до премьеры "Чайки" в гримерке актрисы появляется бутылка бренди от "страстного поклонника".

Поддастся ли Фанни искушению, чтобы заглушить волнение перед выходом на сцену? Или же она самостоятельно поборет страх и сделает все возможное, чтобы вернуться достойно на сцену как Женщина-актриса после безумного падения? Об этом мы узнаем на спектакле.

Режиссер, художник-постановщик - з.д.и. Украины Александр Билозуб

Роли исполняют - Ирина Лапина и Ирина Беспалова-Примак

Генеральный директор-художественный руководитель Театра н. а. Украины Богдан Струтинский.

Билеты можно заказать здесь.

Напомним, что к "Сцене 77" Национальной оперетты Украины символично ведут ровно 77 ступеньки.