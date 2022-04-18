200 грамм ухи на двоих: страшные подробности оккупации Ягодного на Черниговщине

Черниговская область граничит с территорией России и Беларуси. Российские войска зашли сюда сразу после начала войны. На кадрах нового видео проекта "Украинский свидетель" – село Ягодное, жителей которого оккупанты загнали в подвал под дулами автоматов.

Местные рассказывают, что в общем помещении на 90 кв.м находились одновременно 138 человек. Они ходили в туалет в ведра и спали стоя. Пожилые люди жили в погребах по 13 человек. Внучка одного из жителей села, которая родилась за месяц до войны, умирала в подвале. К счастью, девочку удалось спасти.

Были и те, кто не выжил. Люди умирали, но оккупанты не разрешали выносить их тела. На стенах остались отметки об умерших. Некоторых жителей россияне застрелили и сожгли их дома.

Видео дня

Российская армия находилась в Ягодном с 5 марта по 2 апреля. Черниговщина вернулась под контроль Украины. Журналисты получают показания жителей региона о том, как проходила оккупация.

Цель проекта "Украинский свидетель" – показать всему миру правдивую ситуацию в Украине в контексте российской агрессии.

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