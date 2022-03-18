17 марта гуманитарными коридорами эвакуировано 3810 человек

Мария Шевчук
Общество
1 минута
4
17 марта гуманитарными коридорами эвакуировано 3810 человек
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

3810 человек эвакуированы гуманитарными коридорами 17 марта, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Из них 2000 – мариупольцы. Они уже смогли добраться до Запорожья, где им предоставляется помощь. По состоянию на вечер часть автомобиля еще была в пути.

"Для всех выехавших из Мариуполя организованы временные пункты помощи в Бердянске. Завтра (в пятницу, 18 марта – ред.) такие пункты начнут действовать в Мангуше", - сказал Тимошенко.

Людей, идущих пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда – в Запорожье.

Видео дня

Также в четверг еще 1810 жителей были эвакуированы из Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки. Теперь они уже в безопасности.

В населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов.