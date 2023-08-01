14-летний Илья из Запорожской области стал участником смены "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова
Ильи Квашко 14 лет. Он старший сын священника из поселка Веселое Запорожской области. Его отец попросил жену с двумя детьми уехать, а сам остался во временной оккупации. После того, что пережила его семья, Илья восстанавливался, отдыхал и получал психологическую помощь на смене "Блогера Кэмпа" Фонда Рината Ахметова.
"Когда меня позвали в лагерь от Фонда Рината Ахметова, я очень обрадовался. И подумал: мне будет хорошо, найду себе новых друзей, подруг", — признается Илья.
Своей историей подросток поделился с Алексеем Сухановым, послом Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, актером и ведущим. Парень рассказал, что в первые дни войны его семья не планировала уезжать, но впоследствии оккупанты пришли в поселок.
"Пустили сплетни, что кто-то из священников спрятал оружие. Оккупанты ходили по домам, проверяли, допрашивали. Пришли с автоматами в нашу квартиру. Сказали, чтобы отец уехал в церковь. Они вошли в храм, заходили в алтарь, переворачивали все", — рассказывает Илья.
Семья решила выезжать в колонне из нескольких машин. Отец Ильи остался: не хотел бросать своих прихожан. Поэтому Илья поехал на Волынь с мамой и младшим братом. Обнять отца семья смогла только через несколько месяцев — когда оккупанты в очередной раз ничего не нашли в храме, священнику дали пять минут на собрание и вывезли его в украинский блокпост.
Беседа Ильи и Алексея Суханова прошла в детском лагере в Закарпатье. "Блогер Кемп" - это отдых, организованный Фондом Рината Ахметова. Здесь дети укрепляют здоровье, отдыхают и овладевают навыками блоггера. С ребятами работают опытные психологи Фонда.
Это изменение стало для Ильи утешением, помогло найти новых друзей. А еще парень признался, что ему нравится одна из девушек. Смотрите и слушайте его историю по ссылке
В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили уже около 5 тысяч детей со всей страны.