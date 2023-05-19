100 грн с каждого билета: Concert.ua попал в громкий скандал из-за заработков на благотворительности

Площадка продажи билетов Concert.ua попала в громкий скандал из-за заработков на благотворительности. Выяснилось, что платформа берет комиссию в 100 грн при продаже благотворительных билетов на первый поезд "Киев - Севастополь".

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На это обратил внимание украинский Telegram-канал "Джокер". Так, глава Херсонской военной городской администрации Роман Мрочко приобрел себе "Билет к победе" и опубликовал соответствующее фото в соцсетях.

На проездном документе видно, что он был куплен через площадку Concert.ua. Однако, кроме цены билета, там указана сумма в 100 грн отдельного сбора. CEO Concert.ua Дмитрий Феликсов признал, что платформа берет лишние деньги, но попытался оправдаться.

Примечательно, что билеты на первый поезд в освобожденный Крым "Билеты к победе" – это благотворительный проект от фандрейзинговой платформы United24, которая была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Telegram-канал "Джокер" отметил, что Concert.ua "больше никакого отношения к United24 не имеет и не продает благотворительные билеты United24". На самом же сайте уже нет возможности купить билет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская группа "Антитела" удивила и одновременно порадовала поклонников новостью. Коллектив анонсировал большой концерт в Ялте, запланированный на 23 августа 2024 на стадионе "Авангард". Музыканты не сомневаются, что тогда нам удастся вернуть Крым, поэтому они хотят отпраздновать историческое событие.

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