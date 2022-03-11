10 тысяч семей на Донетчине и Киевщине снова со светом – ДТЭК

За минувшие сутки, 10 марта, аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 10,3 тысячи семей в 24 городах и селах Донецкой области и Киевской области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Аварийные бригады ДТЭК Донецкие электросети вернули свет в с. Солодко, с. Степное, с. Славное, с. Успеновка, с. Анновка, с. Богоявленка, с. Островское, с. Катериновка, с. Константиновка, с. Ильинка, с "Антоновка, с. Елизаветовка, с. Яковлевка, с.Михайловка, с.Львовка, с. Дмитровка. В целом электромонтеры ДТЭК вернули свет для 4900 семей в 5 районах Донецкой области", - сообщили в компании.

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В Киевской области свет вернули в 5,4 тысячи домов в населенных пунктах Макаровского района: Мостище, Осыково, Лишня, Яблоновка, Леоновка, Большой Карашин, Новоселки, Черногородка, Ясногородка. Частично возобновили электроснабжение в Большой Дымерке Броварского района и Вишневом Киево-Святошинского района.

Без света остаются более 240 тысяч семей в Донецкой области. Самая сложная ситуация сохраняется в г. Мариуполь, где из-за регулярных обстрелов и отсутствия возможности провести ремонт электросетей уже более недели.

Еще 195 тыс домов без света в Киевской области. Основные повреждения в Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, Киево-Святошинском районах.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК.