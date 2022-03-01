10 мужчин пытались выехать из Украины за взятки, но попали в военкоматы. Видео

Дарья Дурова
Общество
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10 мужчин пытались неправомерно покинуть Украину
nosound
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За 28 февраля Государственная пограничная служба Украины задокументировала 10 фактов взяток от мужчин, которые хотели выехать из страны. Их действия могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 369 УКУ.Кроме того, полиция решила отправить нарушителей в военкоматы.

Напомним: во время действия военного положения выезд мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен. Об этом ГПСУ сообщила в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведомство назвало имена нарушителей: семеро из них, Василий Б. и Антон Д. 1983 г.р., Константин 2003 г.р., Эдуард Г. 1971 г.р., Василий К. 1984 г.р., Олег Д. 1987 г.р. и Тенгиз Щ. 1962 г.р. пытались пересечь границу в пунктах пропуска "Шегини", "Краковец", "Тыса", "Смольница", "Косино", "Рава-Русская" и "Августовское". В общей сложности указанные лица предложили взятки в 900 евро и 2100 долларов США.

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Еще трое украинцев предлагали 3000 гривен в пункте пропуска "Вилок". Они представились венграми и имели при себе поддельные документы, заявляли, что пытаются "вернуться на родину". Однако впоследствии у них нашлись паспорта граждан Украины.

Информация о всех этих фактах была передана в подразделения полиции. В дальнейшем сотрудники правоохранительных органов предложили направить указанных мужчин в военкоматы за уклонение от призыва и мобилизации.

Как писал OBOZREVATEL ранее, страны-партнеры Украины Болгария, Польша и Словакия должны передать 70 самолетов для обороны нашего государства. Речь идет о военных Миг-29 и Су-25.

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