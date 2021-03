Впервые в Украине представят мировую классику балета 'Лебединое озеро' в 3D декорациях

Накануне премьеры "Лебединого озера 3-D" редакция OBOZREVATEL связалась с организаторами шоу " Лебединое озеро" в 3D декорациях , продюсерской компанией Ukrainian World Ballet. А само шоу должно состояться 17-18 марта.

Вы – новое имя на рынке украинского шоу-бизнеса. Расскажите, почему именно балет?

Ukrainian World Ballet: Цель компании - популяризировать и развивать украинский балет. Создавать новые форматы, привлекая молодежь к вечной классике. Первым проектом компании будет жемчужина мирового балета "Лебединое озеро" в 3-D декорациях .

Продюсером спектакля выступила Народная артистка Украины Кристина Шишпор, а художественным руководителем - Заслуженный артист Украины Руслан Бенцианов.

Как появилась идея использовать 3-Д декорации для абсолютно классического формата?

Ukrainian World Ballet: Мы долго думали как привлечь большее количество ценителей балета, особенно молодежь. Ведь ни для кого не секрет, что новые поколения в основном-визуалы. Так и родилась идея –соединить абсолютную классику с новыми технологиями. Причем сделать это настолько деликатно, чтобы ни в коем случае не нарушить каноны классического балета, а только усилить визуальное восприятие и эмоциональное "погружение" в спектакль.

А как долго вы работаете над проектом и кто будет исполнять ведущие партии?

Ukrainian World Ballet: Мы готовились к этому событию больше года. Отбирали лучших из лучших. Изначально мы планировали и анонсировали , что партию Зигфрида исполнит Этуаль – премьер Венской оперы ,звезда мирового балета,наш соотечественник Денис Черевичко. Но , к сожалению, в процессе подготовки он сильно травмировался и не сможет танцевать в этом спектакле до полного выздоровления. Но, как говорят , THE SHOW MUST GO ON. Мы горды сообщить о том, что главную мужскую партию с радостью согласился исполнить британский виртуозный танцовщик , лауреат Британской Национальной премии в области танца и обладатель Ордена Британской империи за служение танцу Ксандер Париш . В кулуарах Ксандера любя называют "главным принцем балета" за его красоту и английскую аристократическую эстетику танца. Главные женские партии Одетты и Одилии исполнит Прима словацкого театра в Братиславе Ольга Челпанова. Партию злого гения Ротбарта мы доверили Премьеру Национальной оперы Украины Алексею Тютюннику. Кроме того, отдавая дань именно классике, мы отказались от использования фонограммы и пригласили симфонический оркестр Киевской оперы под руководством главного дирижера, Заслуженного артиста Украины, Виктора Плоскины. Только представьте себе - более 80 артистов балета на сцене, симфонический оркестр, 10 тонн экранов! Мы сами с нетерпением ждем премьеры и очень рады такому интересу к нашему детищу.

Ведь день премьеры, 17 марта, уже практически раскуплен! И мы добавили еще одну дату спектакля, 18 марта. До встречи 17 и 18 марта во Дворце Украина!