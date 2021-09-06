Виктория Бекхэм засветила голые ягодицы мужа Дэвида. Фото

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм выставила на всеобщее обозрение публики пикантный снимок своего мужа. Знаменитость сфотографировала Дэвида в бассейне с оголенными ягодицами.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "С воскресеньем, добро пожаловать", – коротко подписала снимок Виктория.

На кадре запечатлен 46-летний Дэвид в черных плавках, которые слегка приспущены, что видно часть ягодицы футболиста. Он лежит на краю бассейна, якобы задремавши, а Виктория в этот момент украдкой сфотографировала мужа в пикантной позе.

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Публикация собрала множество разных комментариев: от шутливых до полных восхищения.

"Горячее некуда, спасибо за фото!", "Ого, Вики, вот это ты даешь, очень горячо", "Кажется, кто-то взорвал Instagram", "О Боже, спасибо за такую откровенность", "Да, Дэвида мы таким еще не видели", "Вот это просто огонь!" — написали люди.

К слову, супруги сейчас проводят отдых в Майами вместе с детьми. Бекхэмы женаты уже больше двадцати лет, вместе они воспитывают трёх сыновей: Бруклина, Ромео, Круза и дочь по имени Харпер.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что сын Виктории и Дэвида Бекхэмов – 16-летний Круз – впервые вышел в свет со своей девушкой и успел попасть под прицел папарацци.