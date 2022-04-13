'Когда захочется дать совет – помойте окно': в сети ответили на пост журналистки о 'быдле в Киеве'

Украинская активистка Анастасия Мельниченко ответила на пост журналистки и волонтерки из Киева, которая накануне опубликовала текст "о быдле" для киевлян, вернувшихся домой. Она написала собственные, более лояльные тезисы, а авторам наставлений посоветовала помыть окна или понюхать цветы.

Вместо призывов не шуметь, идти на фронт и волонтерить, Анастасия объяснила, почему разная реакция на войну является нормальной и приемлемой. С постом можно ознакомиться на ее странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Активистка подчеркнула, что психика каждого человека уникальна, поэтому не существует единой правильной модели поведения в условиях стресса. По этой причине, указывать людям, что им делать по возвращении домой, как это делает много авторов "наставлений", – бессмысленно.

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"Кому-то надо бесконечно лежать в ванне. Кому-то надо обниматься. Кому-то нужно делать маникюр и красить волосы. Кто-то будет просто сидеть и смотреть в одну точку. Кто-то выпьет, потому что не может терпеть боль и отчаяние. Это все – нормальная реакция на ненормальные события", – говорится в тексте.

Относительно громких звуков, которых киевлян просят не создавать, Мельниченко подчеркнула, что речь идет только о тех стуках и шумах, которых человек действительно может избежать.

"Мы можем не запускать салюты/петарды или не выбивать ковры перед Пасхой. Но есть определенные вещи, которые мы контролировать не можем. Мы не можем контролировать истерику детей, которые хлопают дверью. Мы не можем контролировать как они бегают и стучат. Поэтому действуем исключительно в пределах зоны воздействия", – написала она.

Также автор призвала не слушать людей, которые осуждают состоятельных киевлян за их состояние или дорогие машины. По ее словам, жители столицы убегали не от бедности, а от войны, поэтому могут распоряжаться заработанными средствами так, как им угодно.

Кроме этого, активистка заверила, что наличие женского или мужского полового органа не делает из человека кухарку и воина, ведь в современных реалиях каждый из украинцев помогает там, где может принести больше пользы.

Напоследок Анастасия Мельниченко обратилась к авторам тех постов, которые устанавливают правила для вернувшихся домой киевлян.

"Если вам хочется написать список советов для переселенцев, беженцев, киевлян и гостей столицы – пойдите, пункните носик котика, понюхайте цветочек (уже есть первоцветы) или помойте окно. Только ковер не выбивайте", – закончила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, пост "к быдлу" журналистки и волонтерки из Киева с новыми "правилами человечности" возмутил сеть. Киевляне заявили, что автор проявила пренебрежение и поделила их "на сорта".