В сети появились архивные фото Донбасса 90-х годов
В сети опубликованы раритетные кадры из повседневной жизни жителей Донбасса в последние годы прошлого столетия. Автором черно-белых снимков является Валерий Милосердов – известный украинский фотограф-документалист.
Его работы времен 90-х появились на странице Instagram под названием Амнезия (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).
Милосердов приехал в Донецкую область в 1994 году и снимал там для газеты "Киевские ведомости" вплоть до 1999-го. Эти снимки, которые фотограф насобирал за 5 лет, стали основой проекта "Брошенные люди".
В советское время существовал стереотип, будто шахтеры – привилегированный класс, живущий в достатке или даже излишествах. Однако, приехав в Донецк в начале 90-х, Милосердов понял, что это не так, и попытался показать их быт, работу и жизнь через объектив своей камеры.
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