В сети показали забавные "лица" неживых предметов. Фото

София Ковнир Шоу 06:00, 9.04.2021

Пользователи сети поделились снимками неодушевленных предметов, которые будто имеют лица, и кажется, что некоторые из них улыбаются или же наоборот огорчены.

Отмечается, что, глядя на эти кадры, может появится забавное ощущение, что за вами наблюдают. Соответствующие фото опубликовало издание Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, есть такое определение как парейдолия – это разновидность зрительных иллюзий, возникающих как у лиц с психическим расстройством, так и у здоровых. Заключается в формировании иллюзорных образов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта.

"Лицо" стиральной машинки
Imgur
"Персонаж" из мультфильма "Король Лев"
Reddit
Грустный баклажан в магазине
Reddit

Склонность человека выявлять знакомые образы широко используется в изобразительном искусстве или на различных неодушевленных предметах. Например, на снимках ниже можно увидеть, как сонное масло лежит в коробке, только испеченный хлеб якобы улыбается покупателям, машина, покрытая снегом, взгрустнула, а цветок в горшке "следит" за людьми, проходящими мимо окна дома.

Машина, покрытая снегом, взгрустнула
Imgur
"Второй слоненок" в воде
Reddit
Масло в коробке спит
Reddit
"Мордочка" льва на дереве
Reddit
Хлеб "следит" за покупателями
Reddit
Дым якобы похож на неизвестное лицо
Reddit
Цветок в горшке следит за людьми через окно
Imgur
Хлебобулочное изделие якобы улыбается
Reddit
Перец якобы плачет
Imgur

Напомним, ранее в сети показали оптическую иллюзию с шаром, которая озадачила пользователей. Дело в том, что на опубликованном видео из-за ракурса складывается впечатление, что внутри шара находится глубокая воронка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Шоу

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