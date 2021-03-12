В сеть попали фото, как пудель бежал со скоростью 112 км/час

В Британии во время сильного шторма отчаянная собака бежала от возможной опасности со скоростью 112 километров в час.

Так, храброе животное было замечено ​​в Дангенессе, графство Кент. Очевидцы запечатлели этот момент на фото. В прогнозе Метеорологического бюро говорится, что прибрежные районы пострадали от сильных ветров, волны бушевали в Блэкпуле и Портколе в Южном Уэльсе. Об этом пишет Dailymail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что дождливая погода началась еще во вторник на северо-западе Шотландии. "Желтое" предупреждение о ветре, которое было выпущено Метеорологическим бюро Хайлендса и Эйлен Сиар, действовало с 17:00 до 23:00. Однако его продлили на следующий день до 15.00.

Синоптики утверждают, что по всей Великобритании ожидаются сильные штормы, которые могут стать причиной незначительного сбоя в работе транспорта. В некоторых регионах на юге страны также ожидаются локальные наводнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, фотограф снял уникального желтого пингвина. Ив Адамс поделился, что смог поймать редкий кадр, когда отправился на двухмесячную экспедицию в Антарктиду и Южную Атлантику.