В Киеве состоится бесплатное музыкальное шоу 'Главные хиты Независимости'

Может показаться, что в преддверии 4 сентября Киев живет исключительно делами футбольными, но… нет.

В эту субботу телеканал М2 при поддержке Украинского культурного фонда устраивает масштабное музыкальное шоу под открытым небом Співочого Поля с громким названием "Головні хіти Незалежності" и символизмом по отношению к цифре 30. 30 артистов (новичков и почти "классиков") исполнят 30 песен, которые наверняка повлияли на ход истории локального шоу-бизнеса. Причем не только собственные: так, например, сладкоголосый сердцеед NIKITA LOMAKIN представит свою версию дуэта "Тартак" и "Світязь" "Ні, я не ту кохав", а тандем TamerlanAlena перепоют "Одну калину" Софии Ротару, объединив ее со своим хитом "Покопокохай".

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Некоторые номера обещают замиксовать исполнителей, между которыми находятся музыкальные десятилетия. Так что зрителей однозначно ждут необычные прочтения известных хитов. Всех согласившихся принять участие в эксперименте от М2 назвать не беремся, но звезда соцсетей в украинском сегменте Анна Тринчер давненько уже в своих сториз приглашала на сценический батл Павла Николаевича Зиброва. Плацдарм готов!

Вниманию соскучившихся по музыке 2000-х, особенно — по первой их половине: вам будет кого послушать, смахивая на соседа слезу ностальгии. Попурри из лучшего напетого точно представят "Алиби", LAMA и "ТНМК". Финал и статус хедлайнера у коллег, правда, выхватил коллектив, робко начинавший в "нулевые" и выросший в одну из главных стадионных групп Украины, — "Антитіла".

И, наверное, один из ключевых фактов — на десерт. Вход свободный! Так что можно звать всех знакомых — и вместе идти на хороший концерт, на котором точно будет душевно. Только одевайтесь теплее и не забывайте про безопасность на массовых мероприятиях.

Головні хіти Незалежності. 30 років. 30 пісень. 30 артистів.

4 сентября, Співоче Поле, 17:00.

Вход свободный.