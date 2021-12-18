В Австралии записали пение редких птиц: альбом мгновенно взлетел в топ местного чарта

Природоохранная организация Birdlife Australia создала музыкальный альбом, который состоит из пения и чириканья редких австралийских птиц. Он попал в пятерку местного чарта ARIA, обогнав группу ABBA и певца The Weeknd.

Создатели стремились привлечь внимание к редким видам, пишет ABC News. В альбом вошли записи пения 53 вымирающих видов птиц Австралии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ученый по имени Дэвид Стюарт более 30 лет собирал звуки, порой проводя несколько часов в засадах.

Видео дня

"Некоторые записи настолько краткие, потому что он (Стюарт, – Ред) часами ждал в кустах, чтобы услышать писк некоторых из этих видов", – сказал Энтони Альбрехт, аспирант Университета Чарльза Дарвина.

К слову, на создание альбома подвиг отчет организации, в котором говорится, что из 1299 видов птиц под угрозой находятся 216. Это связано с климатическими изменениями и масштабными кустарниковыми пожарами.

Отмечается, за две недели альбом приобрели около трех тысяч раз, а вырученные деньги ушли на проекты по сохранению фауны.

"Этот альбом – очень особенное произведение с редкими записями птиц, которые, возможно, и не выживут, если мы их не защитим. Инициатива, конечно, веселая, но имеет серьезную сторону. Обнадеживает то, как защитники птиц показывают правительствам и предпринимателям в мире: "австралийцам не безразличны эти важные птицы", – сказал Пол Салливан, руководитель Birdlife Australia.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что шведская диско-группа ABBA выпустила новый альбом под названием "Voyage". Он стал девятым студийным альбомом коллектива.