'Украина хочет мира, но будет защищать свои границы': Елена Зеленская обратилась к мировым медиа

Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к мировым медиа, которые после начала военного вторжения РФ попросили ее дать интервью. В открытом письме супруга Владимира Зеленского подчеркнула, что украинцы хотят мира, но не позволят посягать на государственные границы и свою идентичность.

Ответный текст на запросы журналистов она опубликовала в своем Facebook. В нем автор подробно рассказала о зверствах российской армии и в очередной раз подчеркнула, что Украина нуждается в закрытом небе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Первая леди подчеркнула, что в развязанную Россией войну еще несколько недель назад невозможно было поверить, но 24 февраля украинцы проснулись от сообщения о ракетных ударах по городам.

"Несмотря на заверения пропагандистов, поддерживаемых Кремлем, которые называют это "спецоперацией", на самом деле это массовое убийство мирных жителей Украины... Для украинцев это ужасная реальность. В некоторых городах семьи не могут выбраться из бомбоубежищ по нескольку дней из-за неизбирательных и умышленных бомбардировок и обстрелов гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Елена Зеленская рассказала мировым медиа о новорожденных малышах, вынужденных с первых дней вдыхать затхлый воздух подвалов и других подземных убежищ. Также она не забыла и о тяжелобольных и пожилых людях, которые не могут получить должное лечение, и беженцах.

"Эта война ведется против гражданского населения, и не только в виде обстрелов. Местные сообщества в социальных сетях полны отчаяния. Война против этих невинных людей – это двойное преступление", – написала супруга президента.

Она уверена, что агрессор Владимир Путин надеялся, что быстро захватит Украину, но столкнулся с единством и патриотизмом граждан, которые не позволили его плану осуществиться.

"В то время как кремлевские пропагандисты хвастались, что украинцы будут встречать их с цветами как спасателей, они отшатнулись от них с коктейлями Молотова. Украина хочет мира. Но Украина будет защищать свои границы. Защищать свою идентичность. Этого она никогда не уступит", – заявила автор письма.

Елена Зеленская выразила благодарность странам-партнерам и украинским городам, которые непрестанно волонтерят, за оказанную помощь и поддержку. Но она еще раз подчеркнула, что государству нужно закрытое небо, чтобы самостоятельно справиться с оккупантами на земле.

"В городах, где продолжаются обстрелы, где люди оказываются под завалами, не могут выбраться из подвалов в течение нескольких дней, нам нужны безопасные коридоры для гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения в безопасное место. Нам нужно, чтобы власть имущие закрыли наше небо! Закройте небо, и мы справимся с войной на земле", – говорится в обращении к СМИ.

Первая леди добавила, если не остановить Путина, угрожающего ядерной войной, сейчас, то в мире может не остаться безопасного места.

"Война в Украине – это не война "где-то там". Это война в Европе, вблизи границ ЕС. Украина останавливает силу, которая завтра может агрессивно войти в ваши города под предлогом спасения мирных жителей", – закончила она.

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