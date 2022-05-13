Участники Евровидения от Грузии развернули большой флаг Украины

Конкурсанты Евровидения-2022 от Грузии группа Circus Mircus во время голосования развернули большой флаг Украины в поддержку нашей страны. Таким образом, музыканты выразили свою солидарность с нашей страной, присоединившись к Исландии, Литве и Латвии, чьи конкурсанты держали желто-голубые флаги во время первого полуфинала.

В частности, когда камера показала Circus Mircus, конкурсанты держали маленькие флажки Грузии на палочках и большой флаг Украины. Об этом стало известно во время прямого эфира на YouTube-канале Евровидения.

Также небольшой флаг Украины был на костюме у представителя от Эстонии – Стефана.

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Напомним, во время первого полуфинала участница Евровидения-2022 от Исландии вышла на сцену с украинским флагом на руке. А во время голосования исландская группа, кроме своего флага, также держала флаг Украины.

Примечательно, что украинский флаг также держали конкурсанты из Латвии, группа Citi Zēni и певица из Литвы Моника Лю.

Ранее OBOZREVATEL писал, что The Rasmus открыли второй полуфинал Евровидения зрелищным шоу и "взорвали" зал.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала шоу. Подробнее обо всех главных событиях – читайте в материале.