Торт-пиво миллионы людей назвали сладкой оптической иллюзией. Видео кулинарного шедевра

В сети активно набирает популярность видео, на котором кондитер сделала торт в виде бутылки пива. Ролик посмотрели уже более 1,3 млн пользователей.

Изделие приготовили из соленой карамели, с помадкой и шоколадом. Соответствующий кадр опубликовали на странице в TikTok (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Так, кондитер показала ролик, на котором она делала пивной торт. Для этого девушка использовала помадку, съедобную краску для создания "эффекта стекла" и золотой крышки.

Кондитер отметила, что данное изделие она приготовила на 60-летие мужчины.

Пользователей сети впечатлила работа мастера и они засыпали ее комплиментами. Многие считают, что торт не отличишь от настоящей бутылки пива.

"Ого, это потрясающе", "Это выглядит настолько реалистично, что мой дедушка 100% попытался бы снять крышку", "Вау! Я хочу такой торт на свое 26-летие, сделанный вашими руками", "Это самое лучшее", – пишут люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором собака забавно чихает. Многих пользователей повеселил ролик, и они засыпали автора комментариями.