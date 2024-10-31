Светлана Лобода на концерте поспорила с россиянкой, отказавшейся выступить против войны

Во время выступления на концерте в Ереване украинская певица Светлана Лобода публично выгнала зрительницу, которая отказалась осудить действия российского диктатора Владимира Путина.

На видео, которое попало в сеть, певица приглашает на сцену одну из зрительниц. Когда оказалось, что женщина является россиянкой, Лобода попросила ее публично осудить действия Владимира Путина, на что услышала отказ.

"Вы вне политики? Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию, иначе я вас попрошу уйти, разговаривать с вами не хочу", - возмутилась певица и добавила, что ее концерты закрыты для тех, кто поддерживает войну РФ против Украины.

Лобода также отметила, что российские власти должны прекратить войну и геноцид украинского народа.

Светлана Лобода, напомним, ранее построила семье медсестры из "Охматдета" новый дом вместо разрушенного россиянами в 2022 году в селе Шпитьки под Киевом. Строительство нового дома обошлось в 2 млн гривен.