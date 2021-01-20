Собаку побрили одним махом и показали цельный "коврик" шерсти. Видео

Грумер для собак Каталина Эррера из Калифорнии (США) сбрила спутанный мех одним махом и показала это на видео.

На записи животное стоит на столе, а грумер аккуратно сбривает волосы и постепенно катит их шерсть по телу собаки, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что стрижка заросшей собаки заняла целый час. Мех животного был настолько запутан, что его пришлось отрезать одним сплошным куском.

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