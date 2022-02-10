Сначала нужно пройти лечение у психотерапевта, – певица DAKOOKA о пластических операциях среди блоггеров

Многие звезды кардинально изменили свою жизнь благодаря "пластике": кому-то вмешательство подняло самооценку и положительно повлияло на карьеру, а чей-то внешний вид хирурги испортили безвозвратно. Их пример вдохновляет многих поклонников на изменения или мысли в этом ключе, несмотря на тенденции боди-позитива.

Нео-поп-певица DAKOOKA на своей странице в Instagram напомнила коллегам об ответственности перед другими людьми.

"... У каждого инфлюэнсера должна быть адекватность, потому что безразличное отношение к своим фолловерам может кому-то стоить жизни.

Я за то, чтобы чувствовать себя комфортно в СВОЕМ теле при любом внешнем виде. Любить и принимать свое тело, не пытаясь его изменить для соответствия навязываемым обществом стандартам и идеалам и аналогично относиться к внешности всех других людей.

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Опытный пластический хирург включает в план предоперационного обследования лечение психолога или психиатра.

И круто бы, если бы все инфлюэнсеры говорили о том, что сначала нужно пройти лечение у психотерапевта. И если хирургия – это единственный выход, только тогда можно что-то менять в своем теле.

Я за бодипозитив! И если вы не уверены в своей сексуальности и красоте, сначала задайте себе вопрос "почему?". Задавайте вопросы до тех пор пока не услышите адекватный ответ", – написала DAKOOKA.