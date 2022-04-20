'Слуги' хотят запретить в Украине российские музыкальные клипы: как может действовать закон и будут ли исключения

Народные депутаты Украины от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект 7273-1 о внесении изменений по ограничению публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. Согласно документу, предлагается полностью и бессрочно запретить публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, осуществленных россиянами.

Инициаторами законопроекта выступили Александр Санченко, Максим Ткаченко, Елизавета Богуцкая, Никита Потураев, Александр Корниенко и другие. Проект закона был зарегистрирован на сайте Рады 20 апреля.

"Установление такого запрета позволит минимизировать риски возможной враждебной пропаганды музыкой на территории Украины и позволит увеличить объемы национального музыкального продукта в культурном пространстве", – говорится в пояснительной записке.

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В то же время "слуги" предлагают сделать исключение для российских исполнителей, публично и открыто осудивших российскую агрессию против Украины.

"Такие исполнители будут включены в специальный Перечень согласно процедуре, определенной Министерством культуры Украины совместно с СБУ", – уточнили парламентарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардепы по инициативе Софии Федины зарегистрировали законопроект о запрете российской музыки к освобождению всех оккупированных украинских территорий и прекращению агрессии со стороны РФ.