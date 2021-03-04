Слон показал, как делать грязевые маски. Забавное видео

Слон в национальном парке Джима Корбетта в Уттаракханде погнался за экскурсионным джипом с туристами и рассмешил их своей выходкой.

На видео с забавным животным обратило внимание издание Daily mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Слон внезапно остановился и уткнулся головой в обочину, чтобы потереться мордочкой в грязи. Он набрал грязи в хобот, а после использовал грязь в качестве отшелушивающего средства.

Недоуменные туристы начали недоумевать, что произошло. Ведь слон спокойно бежал по дороге за джипом, а потом резко упал мордой на обочину.

Экскурсовод объяснил, что таким образом слон убирает с морды навязчивых паразитов. Также гиды рассказали, что эти животные настолько умны, что используют утреннюю росу для лечения укусов мух и паразитарных инфекций. И роса действительно успокаивает зуд.

Также эксперты отметили, что слоны не валяются в грязи, как свиньи, поскольку их туловище очень чувствительно к повреждениям.

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