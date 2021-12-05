Стало известно, кто скрывался в костюме Поросенка в шоу 'Маска': Фото звезды

В конце 7 выпуска шоу "Маска" на телеканале "Украина" зрители рассекретили знаменитость в костюме Поросенка. Под маской прятался Павел Зибров.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира. Звезда признался, что благодаря гигантскому костюму Поросенка похудел (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Только представьте себе – это здоровенный закрытый скафандр, в котором очень тяжело дышать. Поэтому основная проблема заключалась в том, как набрать кислорода, чтобы его хватило на целое выступление. А в остальном сложностей не было", – сказал Павел Зибров.

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Артист поблагодарил продюсеров за то, что пригласили принять участие в проекте.

"Классный проект, и я удачно его выстоял. Появился в 5 эфирах, записав так много песен! – отметил певец.

Он добавил, что его "покорили детективы, которые не подкупны и откровенны".

"Я смотрел на них, слушал версии, иногда удивлялся, иногда смеялся, но молодцы! Они держат зрителей, залов и участников в напряжении. Я горд, что здесь такая классная команда – настоящие профи!", – подытожил Зибров.

Отметим, что сразу после своего выступления, в общении с звездными детективами, прозвучал правильный ответ, кто скрывается под маской. Андрей Данилко предположил, что вероятнее всего за Поросенком прячется Павел Зибров и оказался прав.

К слову, в номинацию Поросенок попал с Котом.

Коротко о знаменитости:

Павел Зибров – 64-летний украинский певец и композитор, автор текстов песен. Носит звание народного артиста Украины. Дважды был женат. Первая супруга ушла к своему студенту. А второй раз женился на Марине Зибровой, в браке с которой родилась дочь Диана. Артист снялся в фильме "Инфоголик" (2017) и "Отмороженный" (2019).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в субботу, 4 декабря, прошел 7 выпуск шоу "Маска", в котором впервые на одной сцене выступили 8 героев, личности которых не удалось рассекретить.