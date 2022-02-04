Стало известно имя второго судьи нацотбора на Евровидение-2022

В членах жюри национального отбора на Евровидение-2022 будет сидеть не только популярная украинская певица Тина Кароль, но и член правления "Суспільного", режиссер Ярослав Лодыгин. Именно они будут определять победителя.

Соответствующая информация появилась на сайте "Суспільне". Ярослав Лодыгин отметил, что это большая ответственность, но вместе с тем и радость (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Испытываю большую ответственность, но в то же время радость, что имею возможность приобщиться к нашей общей цели — в наши тревожные времена создать большой музыкальный праздник для всей страны вечером 12 февраля", — сказал Лодыгин.

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Отмечается, что Лодыгин с 2019 года назначен членом правления "Суспільного", ответственным за платформу телевидения. Также в том году он стал членом Европейской киноакадемии, благодаря своей деятельности, как режиссера и сценариста.

Кроме того, Лодыгин выступал продюсером и автором идеи документального фильма "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла".

Напомним, что ранее стало известно, что популярная украинская певица, автор песен, обладательница титула "Лучшая исполнительница Украины" по версии YUNA в 2014, 2015 и 2018 годах – Тина Кароль, займет судейское кресло.

Уже в эту субботу, 5 февраля, организаторы объявят третьего члена жюри нацотбора.

К слову, финал национального отбора Евровидение-2022 пройдет 12 февраля в концертном зале Национального авиационного университета в Киеве. Его ведущими стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Там выступят восемь исполнителей, среди которых выберут победителя жюри и зрители.

Коротко о знаменитости:

Ярослав Лодыгин – 34-летний кинорежиссер, сооснователь радио "Аристократы", а также его ведущий. Родом из Харькова. Окончил исторический факультет Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что известно о финалистах нацотбора на Евровидение-2022. Отметим, что восьмерку выбрали из 280 кандидатов, которые отправляли заявки в декабре 2021 года.