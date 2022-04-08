Синельников показал 'подарок', который ему оставили оккупанты у дома в Буче

Режиссер и ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников показал "подарок" от российских захватчиков в своем доме. Мужчина вместе с женой, мамой и сыном провели в оккупации города две недели, однако вырвались оттуда.

Синельников 7 апреля вернулся домой. Как сообщил он в Instargam, во дворе частного дома его ждал снаряд, который не сдетонировал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Вот такой подарок лежит у меня во дворе. Буча. Я возвращаюсь домой", – написал Евгений Синельников.

В комментариях у режиссера спросили, какой именно это снаряд. Синельников ответил, что не подозревает, ведь вообще в этом не разбирается.

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Он также показал, как выглядит снаряд на его дворе:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Синельников рассказывал, как к нему домой приходили русские военные. По его словам, друзья, проживающие рядом, написали телеведущему смс, как обращаться с входящими в дома войсками РФ. Также он рассказал о ситуации в его доме, когда военный РФ попросил сделать кофе ему.

Вспомнил телеведущий и момент, когда ему приходилось под дулом автомата давать автограф оккупантам.