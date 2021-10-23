Стало известно, какие персонажи появятся на премьере шоу "Маска": героев будет семь. Фото

Уже в субботу, 23 октября, в 21:00 зрители канала "Украина" увидят первый выпуск шоу "Маска". В этом эфире на сцену телепроекта выйдут семь звезд-участников, скрытых за необычными образами-масками, которые на протяжении десяти недель будут веселить, запутывать и поражать своими талантами.

Какие именно герои-маски появятся в программе, OBOZREVATEL сообщила пресс-служба ТРК "Украна". Это высокотехнологичный Робот, зажигательный Баян, бунтарь Котик, волшебная Фея, смешной Поросенок, сентиментальный Жираф и противоречивая Летучая мышь.

Организаторы шоу пообещали, что все участники "Маски" сделают все возможное, чтобы запутать как зрителей, так и звездных детективов и как можно дольше остаться нерассекреченными.

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Как известно, работы над новым сезоном масштабного телевизионного проекта длились более полугода. Над техническими моментами, образами и другими аспектами работала огромная команда профессионалов.

Режиссерами-постановщиками выступили Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман. Они считают, что им удалось создать шоу мирового масштаба.

"Если в первом сезоне мы немного настороженно воплощали свои идеи в жизнь, то теперь пустим в ход все запрещенные приемы – тяжелая артиллерия будет!

Мы получаем огромное удовольствие, когда создаем номера для "Маски", поэтому приготовьтесь смеяться, удивляться, умиляться и, как и мы сами, отгадывать звезд под масками", – заявили создатели проекта.

Звездные детективы нового сезона:

Настя Каменских;

Олег Винник;

Оля Полякова:

Андрей Данилко;

DZIDZIO.

Отмечается, что звезды примут участие в некоторых выступлениях персонажей шоу. А в первом выпуске Ярослав Губский сыграет главную роль в номере одного из героев и превратится в бога любви.

Ведущий "Маски" Владимир Остапчук заявил, что сам он появится в восьми образах, один из которых – женский.

"Не скажу, кого именно, но найти специальные танцевальные туфли 43 размера на каблуке было непросто. Но нам все удалось, потому что "Маска" – это лучшее шоу планеты", – с юмором сказал шоумен.

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