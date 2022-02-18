Николай Баграев – о скандале с нацотбором: виноваты организаторы, а 20 млн грн лучше было потратить на оборону Украины

Украинский бизнесмен, основатель фестиваля "Таврийские игры" и благотворительного детского фестиваля "Черноморские игры" Николай Баграев высказался о скандале на Национальном отборе на Евровидение-2022. По мнению общественного деятеля, проводить шоу в период непростой политической ситуации в стране было вовсе не обязательно, а уж тем более тратить на него около 20 млн грн из бюджетных средств.

Также предприниматель обвинил "Суспільне" в безответственном подходе к отбору конкурсантов и некачественной организации. Свое мнение он высказал на личной странице в Facebook.

Баграев акцентировал внимание на том, что правила Национального отбора позволяют выбрать представителя Украины на международном конкурсе и без финального шоу. Проводить его, по мнению бизнесмена, за 20 млн грн бюджетных средств (согласно документу ресурса Prozzoro) неуместно, поскольку эту же сумму можно было выделить "на нужды обороны, медицины и решение определенных социальных вопросов".

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Кроме того, Николай Георгиевич отметил, что дороговизна не была оправдана.

"Визуально не заметно то качество и тот уровень, которые стоили бы таких денег... Более того, когда нацотбором занимался СТБ, а это 2 полуфинала и финал в ЦКИ НТТУ (бывший ДК КПИ), то стоило это около 12 млн грн небюджетных средств", – прокомментировал предприниматель.

Не оставил без внимания общественный деятель и "проколы" организаторов. Баграев уверен, если бы представители "Суспільного" более ответственно подошли к проверке участников на предмет нарушения правил отбора до начала конкурса, то скандала удалось бы избежать.

"Неужели нельзя было четко проработать все нюансы голосования? Ведь сомнения у зрителей и участников возникли не просто так. Сами организаторы их и спровоцировали... В финале выделялись три очевидных фаворита, которые в одинаковой степени могли бы стать победителями. А что же вышло? Прошло 5 дней после финала, а победителя все еще нет. Все, что случилось в эфире и после него, не красит нашу страну... Считаю, что гораздо справедливей не допустить артиста к конкурсу, если он нарушил его правила, нежели потом отбирать у него победу", – высказался бизнесмен.

Также он вспомнил неэтическое высказывание судьи национального отбора на Евровидение Ярослава Лодыгина, который называл группу KALUSH Orchestra "людьми с гор". По мнению Баграева, это непрофессионально.

"Считаю, что в жюри он был не на своем месте. В жюри должны быть профессионалы, чья компетенция не вызывает сомнений ни у артистов, ни у общественности", – выразил свое мнение Николай Георгиевич.

Резюмируя, Баграев отметил, что итоги нацотбора на Евровидение-2022 вызвали большое количество негативных последствий и вопросов: недоверие общества к "Суспільному" и нацотбору в целом, нерациональное использование бюджетных средств, непрофессиональная работа организаторов, которая "привела к конфликтам и напряжению не только в музыкальных кругах", отсутствие представителя Украины в Италии.

"Надеюсь, что не дойдет до такого бреда: потратить 20 млн на отбор участника конкурса, на который никто не поедет", – подытожил Баграев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Alina Pash не смогла доказать, что попала в Крым через КПВВ "Чаплинка", ведь ГПСУ удалила соответствующие данные. В связи с этим артистка самостоятельно отказалась от участия в Евровидении 2022 года.