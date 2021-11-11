Меган Маркл появилась на красной дорожке в алом платье с глубоким декольте и разрезами. Фото

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл около года не баловали публику своим присутствием на крупных мероприятиях. Наконец-то пара выбралась на красную дорожку и тут же заставила поклонников обсуждать их. Причиной этому стал откровенный образ Меган.

Герцог и герцогиня Сассекские посетили гала-вечер Salute to Freedom в Нью-Йорке, посвященный Дню ветеранов. OBOZREVATEL узнал, что принц выбрал для мероприятия классический черный костюм, а вот его супруга отдала предпочтение наряду с глубоким декольте и разрезами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Шелковое алое платье приталенного кроя с длинным шлейфом из новой коллекции Carolina Herrera приковало к себе все камеры папарацци. Образ дополнили бордовые туфли Giuseppe Zanotti и украшения Cartier. На груди слева можно заметить маленькую брошь в виде красного мака – символа Дня памяти.

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Отметим, что принц на таком мероприятии должен был выглядеть иначе. Вместо черного смокинга ему полагалось надеть военную форму. Однако, из-за отказа от королевских обязанностей, он лишился права ее носить.

Принц Гарри - член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II.

Меган Маркл – 40-летняя американская актриса и фотомодель. С 2018 года – супруга принца Гарри.

У пары есть двое детей: старший сын Арчи и дочь Лилибет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Принц Гарри и Меган Маркл якобы не собираются ехать в Великобританию из США, где сейчас проживают, чтобы по традиции крестить там свою дочь Лилибет.