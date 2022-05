Make love, not war. Эстония, Грузия и Чехия на Евровидении оригинально призвали остановить войну в Украине

Участники Евровидения-2022 от Грузии – Circus Mircus, Чехии – We Are Domi и Эстонии – Стефан нашли оригинальный способ призвать остановить войну в Украине во время второго полуфинала, не нарушая правил конкурса по аполитичности. В частности, грузинская группа в конце своего номера произнесла культовую фразу "make love, not war" – антивоенный лозунг 1960-х годов, который переводится "занимайтесь любовью, не войной".

Кроме этого, Circus Mircus во время голосования держали флаг Украины, тем самым демонстрируя свою поддержку нашей стране. Об этом стало известно во время прямого эфира на YouTube-канале Евровидения .

В свою очередь представители Чехии были скромнее, не держали флаг, хотя он был в их "грин-руме", но одна из участниц команды надела футболку с надписью "no war", которая переводится как "нет войне".

Также небольшая желто-голубая лента была на жакете у представителя от Эстонии, которую он не снял и во время пресс-конференции.

Напомним, во время первого полуфинала участница Евровидения-2022 от Исландии вышла на сцену с украинским флагом на руке. А во время голосования исландская группа, кроме своего флага, также держала флаг Украины.

Примечательно, что украинский флаг также держали конкурсанты из Латвии, группа Citi Zēni и певица из Литвы Моника Лю.

