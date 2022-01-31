Исполнитель старинной музыки довел Вакарчука до слез на шоу 'Голос країни'. Видео

На слепые прослушивания самого вокального шоу Украины "Голос країни" в 12 сезоне пришел исполнитель старинной музыки Роман Мелиш. Проникновенная ария Vedr con mio diletto заставила повернуться к участнику двоих звездных тренеров – Олю Полякову и Святослава Вакарчука. Второй не сдержал слез, когда конкурсант выбрал его команду.

Роман поет контратенором – самым высоким их мужских оперных голосов. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра эфира на телеканале 1+1.

33-летний музыкант из Львовской области изучал старинную музыку в Швейцарии, после чего выступал по Европе с популярными ансамблями. 15 лет артист не пел с микрофоном, поскольку композиции эпохи Возрождения исполняют без него. Несмотря на волнение, вокалист смог удивить членов жюри и зрителей в зале.

Видео дня

Во время общения с тренерами Роман признался, что его главной целью на проекте было не прохождение в следующий этап, а знакомство молодежи с музыкой барокко.

"Если после моего выступления в филармониях станет хотя бы немного больше молодых людей, я буду считать, что моя миссия выполнена", – поделился исполнитель.

Поработать с оперным артистом не побоялась Оля Полякова, которая первая нажала на кнопку, однако на последних секундах решил побороться за участника и Вакарчук.

"Было три момента, когда у меня были мурашки по коже. Первый – это, когда вы собственно начали, и я услышал тембр вашего голоса. Второй раз, когда вы сделали очень сложный, но очень красивый мелизм. Ну и как вы закончили, финал, выход на тоник – это было просто невероятно", – прокомментировал выступление конкурсанта фронтмен группы "Океан Ельзы".

После борьбы тренеров за участника, Роману предстояло назвать имя музыканта, к которому он отправится в команду. Вместо этого, он процитировал слова из песни Святослава Вакарчука. Это так растрогало заслуженного артиста Украины, что он не сдержал слез.

"Впервые такое вижу. Я думал он не умеет плакать", – прокомментировал ведущий Юрий Горбунов.

Коротко о знаменитости:

Святослав Вакарчук – 46-летний украинский музыкант, автор песен, государственный и политический деятель. Председатель политической партии "Голос" с 12 июня 2019 года по 11 марта 2020 года. Народный депутат Верховной Рады Украины VI и IX созывов.

Ранее OBOZREVATEL писал, как прошел второй выпуск 12 сезона "Голос країни". На слепых прослушиваниях тренеров покорили военный оркестр Минобороны, 17-летняя школьница и столичный рэпер.