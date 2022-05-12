Где смотреть второй полуфинал Евровидения-2022 и как голосовать

Сегодня, 12 мая, в итальянском городе Турин состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2022. Украинские зрители начнут смотреть шоу в 22:00 по киевскому времени. Для этого будет доступно сразу несколько онлайн-платформ.

Наблюдать за вторым полуфиналом вокальной битвы украинцы смогут на телеканале "UA:Культура", который для удобства также добавили в приложение "Дія" в раздел "ДІЯ TV". Интернет-пользователи найдут эфир на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення", а также на YouTube-канале "Євробачення Україна". Кроме того, в этом году трансляцию запустят на волнах "Радіо Промінь", а комментировать ее будет известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко.

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За право попасть в финал сегодня сразятся представители 18 стран. Среди них: Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Грузия, Мальта, Сан-Марино, Австралия, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция и Чехия. С прогнозами букмекеров касательно фаворитов второго полуфинала можно ознакомиться в нашем материале.

Фанаты с Украины могут приблизить понравившегося участника к победе. Для этого необходимо отправить SMS-сообщение на номер 7576, а в тексте указать номер, под которым выступает конкурсант. Стоимость одного SMS – 5,31 грн.

Важно помнить, что голосование будет длиться всего 15 минут. Оно станет открытым после того, как последний конкурсант исполнит свою песню. От зрителей зависит 50% успеха страны-участницы, остальные 50% результата определит профессиональное жюри. Отметим, что представители стран-основательниц конкурса и спонсоры (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) попадают в финал автоматически.

Напомним, по результатам первого полуфинала, который прошел 10 мая, в финал попали представители Украины – рэп-коллектив Kalush Orchestra. Полный перечень первой десятки финалистов смотрите по ссылке. Финал Евровидения-2022 состоится в субботу, 14 мая.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Kalush Orchestra выступили в первом полуфинале Евровидения-2022 в Турине с песней Stefania под номером 6 и сорвали бурные овации публики. Украинский коллектив зажег на сцене и изрядно зарядил зрителей позитивной энергетикой.