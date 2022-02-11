'Щастя моє': певица MARIETTA посвятила песню своему мужу после потери ребенка

В преддверии Дня святого Валентина исполнительница, радиоведущая и трэвел-блогер MARIETTA представляет лирическую песню о счастливой любви "Щастя моє", которую посвятила своему супругу Александру. Пара является примером для многих: отношения молодых людей длятся уже 12 лет. За это время они вместе прошли как положительные моменты, став еще и бизнес-партнерами, так и далеко не радостные. Недавно MARIETTA шокировала общественность откровенным рассказом о потере ребенка. Ее главной опорой в невероятно сложный момент стал именно муж.

"Для нас 2021 год был непростым. И я благодарна мужу за поддержку, улыбку, надежное плечо. Я знаю, как ему было сложно. Но Саша был сильным ради меня и нашей семьи. Кстати, это впервые, когда он снялся в моей видеоработе. И мне приятно, что именно на этот трек, в котором я соавтор! Для меня это самый лучший подарок! Вообще Саша – непубличная личность… Но когда я записала эту песню и начала думать над клипом, поняла, что признаваться в любви в кадре не ему было бы более чем странно и бессмысленно", – рассказала MARIETTA.

Видео дня

Над love story-видео на песню "Щастя моє" для MARIETTA и Александра работала Анна Демьяненко, а также — творческий тандем Alexander&Margo. Три года назад именно они были фото- и видеографами на свадьбе певицы. Так и возникла идея сделать клип о том, что любовь не живет только три года, как принято считать, а в работе были использованы и семейные архивы.