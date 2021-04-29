Реакция лабрадора на воду умилила сеть. Видео

В сети показали видео, на котором семимесячный лабрадор впервые увидел бассейн и весело начал плескаться в воде.

Соответствующим роликом на платформе Reddit поделился пользователь с ником cruthkaye. Публикация собрала более 15 000 лайков и больше сотни комментариев (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

На кадрах можно увидеть, как лабрадор играет с водой, пытаясь ее "укусить". Пользователи заявили, что это видео подняло им настроение.

"Этот ролик делает меня счастливым. Я не могу объяснить почему", "Это так мило", "Он очаровательный", "Я так смеялся, что разбудил свою жену... Показал ей видео, теперь мы оба смеемся в 3 часа ночи", "Я не могу перестать смотреть на это и смеяться. Спасибо", – написали люди.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео, на котором собака по кличке Дойл сидит в прихожей дома и отказывается заходить внутрь, пока ее лапы не будут тщательно вытерты после прогулки в саду.