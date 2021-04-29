Реакция лабрадора на воду умилила сеть. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
Шоу
2 минуты
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Лабрадор впервые увидел бассейн

В сети показали видео, на котором семимесячный лабрадор впервые увидел бассейн и весело начал плескаться в воде.

Соответствующим роликом на платформе Reddit поделился пользователь с ником cruthkaye. Публикация собрала более 15 000 лайков и больше сотни комментариев (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

На кадрах можно увидеть, как лабрадор играет с водой, пытаясь ее "укусить". Пользователи заявили, что это видео подняло им настроение.

Лабрадор впервые увидел бассейн
Лабрадор впервые увидел бассейн

"Этот ролик делает меня счастливым. Я не могу объяснить почему", "Это так мило", "Он очаровательный", "Я так смеялся, что разбудил свою жену... Показал ей видео, теперь мы оба смеемся в 3 часа ночи", "Я не могу перестать смотреть на это и смеяться. Спасибо", – написали люди.

Пользователи заявили, что видео подняло им настроение
Пользователи заявили, что видео подняло им настроение
Пользователи заявили, что видео подняло им настроение
Пользователи заявили, что видео подняло им настроение

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео, на котором собака по кличке Дойл сидит в прихожей дома и отказывается заходить внутрь, пока ее лапы не будут тщательно вытерты после прогулки в саду.

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