Проект 'Фантастические украинцы' завершил съемки второго сезона: в основе – эпизоды о моде и танцах

Проект "Фантастические украинцы" объявил о завершении второго сезона съемок документальных лент о современном украинском искусстве. На этот раз в цикл фильмов войдут эпизоды о моде и танцы.

В основе картин – истории представителей индустрии, которые переосмысливают традиционные понятия этномотивов и популяризируют современную украинскую культуру далеко за ее пределами.

Серия о моде объединит в себе интервью основателей локальных брендов и дизайнеров, которые представлены в программе мировых Недель моды, создают коллаборации с Jacquemus, PepsiCo и в чьих нарядах можно встретить Первых леди мира, Селин Дион, Беллу Хадид, Кендалл Дженер, Коко Роша , Дуа Липу и многих других.

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За последнее десятилетие именно они изменили восприятие украинской моды – от внедрения понятий минимализма и sustainability к присутствию отечественных брендов на полках международных магазинов и ритейла.

Участие в съемках приняли около двадцати хедлайнеров модной индустрии, в частности: Ирина Данилевская (соучредитель Ukrainian Fashion Week), Лилия Пустовит (POUSTOVIT), Ксения и Антон Шнайдер (KSENIASCHNAIDER), Лилия Литковская (Litkovskaya), Светлана Бевза (BEVZA), Алина Камышовая ( Kachorovska), Ирина Василевская и Тарас Шевчук (Syndicate), Олег Мороз (Riot Division).

Фильм о танцах расскажет историю о выдающихся хореографов и представителей различных танцевальных стилей современности, каждый из которых получил особое признание в Украине и за рубежом.

Герои эпизода создают постановки для танцевальных телешоу, покоряют жюри на международных соревнованиях, выступают на главных мировых сценах вместе с Мадонной, однако прежде всего – трансформируют видение танца в Украине, развивая его как отдельное направление и полноценную профессию.

Героями картины стали Дмитрий Монатик, Константин Томильченко, Группа KAZAKY, Алексей Тютюнник, Алена Шоптенко, Денис Стульников, Руслан Махов, Анастасия Харченко, Анатолий Сачивко, Александр Бобик.

Премьера второго сезона "Фантастических украинцев" запланирована на конец октября.

"Фантастические украинцы" – документальный сериал о современной украинской культуре. Каждый эпизод исследует национальный артконтекст и трансформацию художественных направлений, произошедших за последние десятилетия, в формате интервью с представителями индустрий. Первый сезон цикла, посвященный музыке, кино, литературе и визуальному искусству, вышел на экраны 19 ноября 2020 года. Режиссерами второго сезона стали Анастасия Рогоза (часть, посвященная моде) и Дмитрий Кочнев (часть, посвященная хореографии)

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.