Вертинский пожелал русским благословения 'железными яйцами' Вовы 'Х..ла' и патриарха Кирилла. Пожизненно

Украинский актер театра и кино Алексей Вертинский подколол граждан России, заявив, что их родителями являются Вова "Х*йло" и Патриарх Гундяев. Он имел в виду президента РФ Владимира Путина и патриарха Кирилла.

В Stories на своей страничке в Instagram актер опубликовал видеообращение к россиянам. Вертинский пожелал, чтобы "железные яйца" Путина и Гундяева (фамилия патриарха Кирилла) "благословляли" их всегда (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Любимые россияне и россиянки, вы были уверены, что родились от Достоевского с Пушкиным. Вас обманули. Настоящие ваши родители – Вова Х*йло и Патриарх Гундяев. Желаю, чтобы их железные яйца благословляли вас всегда", – сказал актер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский музыкант Андрей Макаревич и публицист Александр Невзоров потроллили помощника президента России Владимира Мединского, который заявил об угрозе русской цивилизации. По его словам, западные страны подталкивают Россию к разрушению, и в этой ситуации актуален вопрос о существовании страны.

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