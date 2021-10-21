В Кении мама-гепард отогнала огромного льва от детенышей и стала звездой сети. Фото

В сети появились фото, как храбрая мама-гепард буквально сражается с огромным голодным хищником. 150-килограмовый лев попытался съесть малышей, однако их маме удалось спасти деток и стать звездой.

Соответствующие фото сделал местный гид по имени Кисемей Саруни в заповеднике Масаи Мара в Кении на расстоянии 130 метров, пишет Daily Mail. "Это был самый обычный тур, когда мы вдруг заметили и стали наблюдать за гепардом и ее детенышами. Потом недалеко от нас вышел лев-самец и небрежно прогуливался вокруг них", – рассказывает гид (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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По его словам, лев, увидев маленьких гепардов, резко побежал к ним, чем сначала испугал их маму и она отскочила. Но совсем скоро она вернулась и устроила сражение с хищником.

На фото показано, как животные устроили погоню друг за другом, но в итоге победу одержала храбрая мама-гепард. Она заставила льва отступить подальше от этой территории.

Отметим, что гепард – самое быстрое животное и разгоняется быстрее, чем какая-либо спортивная машина. Он может достичь скорости до 110 км в час. Гепард может разогнаться до такой скорости за 3,5 секунды. Из-за того, что гепарды очень быстрые, подобные погони длятся не больше одной минуты.

К слову, самки гепарда живут в одиночку и воспитывают своих детенышей самостоятельно. Они прививают им навыки охоты и скорости. Чаще всего маленьких гепардов прячут в берлогах.

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