'Мы за, а вот что жена скажет?' Решетник предложил сделать Арестовича новым 'холостяком'

Украинский ведущий и шоумен Григорий Решетник предложил сделать советника главы Офиса президента Алексея Арестовича новым героем шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. Знаменитость забавно отметил, что будет точно "конструктивно и весело".

Об этом Решетник заявил на личной странице в Instagram. В комментариях под постом подписчицы телеведущего, а также поклонницы Арестовича отметили, что они "за", вот только его жена поседеет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Решение принято! Берем Алексея в проект "Холостяк", даже если он женат. Будет точно конструктивно и весело", – с юмором написал Решетник.

Он поинтересовался мнением у своей женской аудитории, что они скажут, если Арестович станет участником романтического шоу "Холостяк".

Видео дня

"Его жена поседеет", "Мы то "за", а вот, что жена скажет?", "Девочки расходимся… Он любит свою единственную", "Гриша, ты делаешь мне больно", "Огонь мысль", "За", "Мы с подругой это уже давно решили, что ему пора в проект", "Хорошенький, берем", "Невесты со всего мира прилетят", "Алексей не может не нравится, будем ждать", "Ему нужно быть советником холостяка", "Все женщины Украины единогласно за", "И его, и Кима. Они дополнят друг друга", "Было б интересно посмотреть", – пишут люди.

Добавим, что Алексей Арестович с 2015 года женат на Анастасии Арестович. Супруги воспитывают общего сына. Также у Алексея есть дочь от первого брака.

Решетник также опубликовал юмористично смонтированное видео, на котором Арестович давая интервью журналистам, указал, что они стоят на минах.

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