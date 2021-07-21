Мужчина врезался в перила из-за непослушного пса. Курьезное видео

В сети опубликовали ролик, на котором видно, как владелец собаки врезался в перила крыльца, когда животное убежало за кроликом. Пес был на поводке, в результате чего и произошел инцидент.

Происшествие случилось в округе Литчфилд, штат Коннектикут, когда мужчина выводил свою собаку в туалет. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В кадре видно, как сначала мужчина выпустил свою нетерпеливую собаку на поводке за ворота крыльца. В этот момент он отвернулся, а животное заметило вдалеке кролика и немедленно бросилось за ним.

В результате хозяин пса упал прямо на перила крыльца поясом и едва не оказался на полу. К счастью, мужчина удержал равновесие и всего лишь несколько секунд повисел на краю.

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После этого он встал, перевел дыхание, переглянулся и сделал вид, как будто ничего не произошло. К слову, момент происходящего запечатлела камера на доме.

В конце ролика видно, как собака вернулась обратно в кадр, а его хозяин отделался только несколькими синяками.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали смешное видео, в котором кот залез сверху собаки, а когда пес услышал о еде, то сбросил животное на пол. Это произошло после фразы хозяина: "Ты голоден?".