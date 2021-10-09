Американка 'награждает' мужчин своими фото 18+ за вакцинацию от COVID-19

Пользовательница сайта для взрослых OnlyFans, где люди продают свои обнаженные фото, сделала неожиданное заявление. Девушка обещает, что будет отправлять свои интимные кадры бесплатно тем, кто докажет, что вакцинировался от вируса Covid-19.

Об этом модель, известная как Kazumi Squirts, рассказала на подкасте "No Jumper Patreon", сообщает Daily Stars. Таким образом американка хочет продвинуть в массы необходимость делать прививки от коронавируса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я начала слать свои эксклюзивные фото мужчинам, которые показывали мне документы, где подтверждалось, что они вакцинировались", – призналась жительница Флориды.

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На вопрос ведущей о том, не хотела ли модель просто так пропиарить себя, девушка ответила отрицательно. По ее словам, каждый должен вакцинироваться как можно быстрее, а это просто стимул для тех, кто этого еще не сделал.

В доказательство модель рассказала, что не гуляет с людьми, которые отказались от вакцинации.

Казуми начала заниматься моделингом на OnlyFans после того, как неизвестный без ее согласия выложил в сеть видео с вечеринки, на которой американка танцует обнаженной. Получив много положительных отзывов, девушка решила продолжать снимать себя, чтобы заработать деньги.

Ранее OBOZREVATEL писал, что другая модель сайта для взрослых Бриана Тодд показала свои фото до и после перевоплощения. Звезда забила почти 70% своего тела татуировками.