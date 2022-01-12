Лопнувшие в спортзале легинсы сделали девушку звездой. Пикантное видео

В сети появилось видео, в котором показано, как американка занимается в спортивном зале и попадает в курьез. Девушка, выполняя упражнения на ягодицы, сделала присед и ее легинсы буквально лопнули от напряжения.

Соответствующее видео американка опубликовала в TikTok. "Вот как я поняла, что приседания работают", – подписала она ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, что девушка занимается в спортивном зале в леопардовых легинсах и белой майке. Она взяла гриф с весом на плечи и начала приседать, однако в какой-то момент легинсы не выдержали и лопнули.

Видео дня

Спортсменка сразу же поставила гриф на место и принялась прикрывать оголенные ягодицы руками.

Видео завирусилось в сети и успело набрать почти 3 миллиона лайков и более 31 тысячи комментариев.

"Поэтому я боюсь ходить в спортзал", "Бро, нужно носить нижнее белье", "У меня была похожая ситуация, я присела и не заметила, как треснули мои легинсы. Ходила так час наверное", "Смешно, что на камеру запечатлелось", "Молодец, что посмеялась с ситуации", "Лол", "Смешно", "Это забавно и смущает немного, надеюсь ты в норме", "Вот почему я всегда с собой беру рубашку в зал", "Здоров, что есть самоирония", "Старайся не дышать, чтобы не рвать", "Сжимай в следующий раз мышцы", "Я бы сменил штаны и вместе с эти и имя", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети опубликовали вирусное видео, на котором американка Хлои Фонтейн перевоплотилась в молодую девушку с помощью макияжа.