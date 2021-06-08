Картинка с мышкой среди грибов "сломала" мозг пользователям в сети

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Приколы
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Картинка с мышкой среди грибов 'сломала' мозг пользователям в сети

Картинка венгерского иллюстратора Dudolf (настоящее имя Гергей Дудаш) "сломала" мозг пользователям сети. Художник предложил найти мышку среди грибов.

Загадка была опубликован на официальном сайте иллюстратора. "Сможешь ли ты найти среди грибов мышь", – задался вопросом Dudolf.

Предлагаем вам найти маленького зверька на картинке. Данная загадка легко решается для наблюдательных и находчивых.

Загадка с мышкой среди грибов
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