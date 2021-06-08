Картинка с мышкой среди грибов "сломала" мозг пользователям в сети
Картинка венгерского иллюстратора Dudolf (настоящее имя Гергей Дудаш) "сломала" мозг пользователям сети. Художник предложил найти мышку среди грибов.
Загадка была опубликован на официальном сайте иллюстратора. "Сможешь ли ты найти среди грибов мышь", – задался вопросом Dudolf.
Предлагаем вам найти маленького зверька на картинке. Данная загадка легко решается для наблюдательных и находчивых.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Детский ребус сломал мозг пользователям соцсетей.
Собраны математические загадки, над которыми ломали голову в сети.
Опубликованы интересные головоломки для детей, которые могут поставить даже взрослого в тупик.
Названы интересные задачи на логику, которые задают на собеседовании.
Также названы 5 детских загадок, которые могут запутать даже взрослых.