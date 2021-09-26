Австралийка заметила ядовитого паука в подгузнике ребенка. Фото

На восточном побережье Австралии молодая мама нашла ядовитого паука, переодевая своего ребенка. Паукообразный лазил прямо в подгузнике малыша.

Жуткие кадры опубликовало сообщество CPR Kids в Facebook. Группу ведут австралийские медсестры, к которым каждый желающий может обратиться за советом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина прислала фото, чтобы другие родители знали об опасности для детей. Медицинские работники ответили, что пауки в этом сезоне действительно "тусуются везде". Также они рассказали, что делать, если вас или вашего ребенка укусит паук.

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Прежде всего, нужно промыть рану и приложить к инфицированного месту лед. Только в случае, если у пострадавшего не проходит боль, появляется тошнота, головокружение и лихорадка, следует вызвать скорую помощь.

Специалисты советуют поймать паука в банку, чтобы при необходимости показать медикам. Обязательно внимательно проверять одежду и игрушки детей, а также места, где они играют.

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