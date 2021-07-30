Анекдоты дня: приколы и мемы за 30 июля
Перед свадьбой попробуйте с невестой вдвоем поклеить обои. Если выживете и при этом оба останетесь довольны – вы просто созданы друг для друга.
Актуальные анекдоты, шутки, приколы и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 30 июля.Анекдоты дня
Жена – мужу:
– Ты снова лежишь на диване.
– Зато ты знаешь, где меня всегда можно найти.
***
– Дорогая, ты случайно не знаешь, где у нас книга "Как прожить до ста лет?"
– Я ее выбросила на мусорник.
– А зачем?
– Свекровь собиралась ее прочитать.
***
Одесса. По Привозу идет полная женщина, а за ней плетется хилый мужчина с тяжелыми сумками. За ручку одной из сумок держится их сын дошкольного возраста. Мужчина грустно говорит:
– Яша, таки поверь моему горькому опыту: никогда не женись!
Мальчик, подумав, спрашивает:
– А с кем я тогда буду делиться своим горьким опытом?
***
Девушка говорит парню:
– Мы встречаемся уже месяц, а я не знаю, сколько ты зарабатываешь. А без этого я не могу определиться со своими чувствами.
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В целом, 99% людей психически больны, и только 1% здоровы – психиатры.
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После выходных трудно только первые пять дней.
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Холостяк Василий настолько ленив, что на завтрак пьет яйца и жует кофе.
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Жена майора после визита в салон пирсинга спрашивает мужа:
– Ну как?
– Ты, Галя, как кольцо в пупок себе вставила, стала похожа на ручную гранату Ф-1.
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Надпись на дверях ординаторской: "Цветы и конфеты не пьем".
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