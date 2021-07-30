Анекдоты дня: приколы и мемы за 30 июля

Перед свадьбой попробуйте с невестой вдвоем поклеить обои. Если выживете и при этом оба останетесь довольны – вы просто созданы друг для друга.

Актуальные анекдоты, шутки, приколы и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 30 июля.

Жена – мужу:

– Ты снова лежишь на диване.

– Зато ты знаешь, где меня всегда можно найти.

***

– Дорогая, ты случайно не знаешь, где у нас книга "Как прожить до ста лет?"

Видео дня

– Я ее выбросила на мусорник.

– А зачем?

– Свекровь собиралась ее прочитать.

***

Одесса. По Привозу идет полная женщина, а за ней плетется хилый мужчина с тяжелыми сумками. За ручку одной из сумок держится их сын дошкольного возраста. Мужчина грустно говорит:

– Яша, таки поверь моему горькому опыту: никогда не женись!

Мальчик, подумав, спрашивает:

– А с кем я тогда буду делиться своим горьким опытом?

***

Девушка говорит парню:

– Мы встречаемся уже месяц, а я не знаю, сколько ты зарабатываешь. А без этого я не могу определиться со своими чувствами.

***

В целом, 99% людей психически больны, и только 1% здоровы – психиатры.

***

После выходных трудно только первые пять дней.

***

Холостяк Василий настолько ленив, что на завтрак пьет яйца и жует кофе.

***

Жена майора после визита в салон пирсинга спрашивает мужа:

– Ну как?

– Ты, Галя, как кольцо в пупок себе вставила, стала похожа на ручную гранату Ф-1.

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Надпись на дверях ординаторской: "Цветы и конфеты не пьем".

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Ранее OBOZREVATEL публиковал 12 смешных фото, на которые стоит взглянуть дважды. Снимки стали популярными в социальных сетях, озадачив пользователей.